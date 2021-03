Høyner i Storebrand

DNB Markets gjentar sin kjøpsanbefaling på Storebrand og tar kursmålet opp fra 82 til 100 kroner, går det frem av meglerhusets aksjerapport tirsdag morgen.

«Stigende renter bidrar ikke bare til forventninger om økende inntjening og utbytter for Storebrand i årene fremover, men vil etter vårt syn også kunne støtte verdsettelsen ved at investorenes fokus gradvis vil bevege seg fra en rabatt forårsaket av bekymring for porteføljen med garanterte pensjonsforpliktelser og over på selskapets vekstmuligheter», heter det.

På oppjusterte renteforventninger har analytikerne løftet estimert justert resultat pr. aksje for 2021-22 med 7-10 prosent. Dette, i kombinasjon med den økte Solvency II-ratioen meglerhuset ser allerede for første kvartal, utløser oppjusteringen av kursmålet.

Storebrand stengte i går på 81,36 kroner, og DNB Markets ser dermed en oppside fra dagens nivåer på 22-23 prosent.