Tryg nærmer seg mållinjen

Gjennom en vellykket emisjon de seneste tre ukene har Tryg hentet 37 milliarder danske kroner. Resultatet innebærer at forsikringsgiganten nå har på plass den nødvendige kapitalen til å finansiere kjøpet av svenske Trygg-Hansa, norske Codan og et 50/50 delt eierskap av Codan i Danmark, sammen med canadiske Intact.

– Vi er svært glade for å kunne offentliggjøre resultatet av en vellykket emisjon, der Tryg har fått sterk støtte både fra eksisterende aksjonærer samt nye danske og internasjonale investorer, sier konsernsjef Morten Hübbe i Tryg i en pressemelding tirsdag.

Enorm transaksjon

Omlag 99,7 prosent av de nye aksjene ble tegnet av eksisterende aksjonærer ved at tildelte tegningsretter ble benyttet, samt av investorer som har kjøpt tegningsretter. De resterende aksjene var garantert av Danske Bank og Morgan Stanley som fungerte som globale koordinatorer, samt av Citi, HSBC og Nordea, og ble således tegnet av disse aktørene.

Emisjonen vil gå over i historien som den største aksjekapital-transaksjonen noengang. Det er også en av de største rettede emisjonene som er foretatt i Europa i nyere tid.

Nærmer seg mållinjen

Forrige uke ble også transaksjonen godkjent av danske konkurransemyndigheter. Fra før har de norske og svenske konkurransemyndigheter sagt ja.

– Vi er glade for at de svenske, norske og danske konkurransemyndigheter nå har godkjent handelen. Som vi tidligere har kommunisert, er Trygs fokus utelukkende på å kjøpe RSAs aktiviteter i Sverige og Norge for å styrke vår virksomhet i disse to landene, og dermed ikke på danske Codan. Derfor hadde vi heller ikke forventet noen innsigelser fra konkurransemyndighetene, sier Morten Hübbe og utdyper:

– Vi nærmer oss mållinjen, men vi venter fortsatt på at finanstilsynsmyndighetene i en rekke land godkjenner transaksjonen før vi kan feire at alt er i havn. Det forventer vi fortsatt vil skje i andre kvartal.

Etter at transaksjonen er gjennomført, vil Tryg bli det største skadeforsikringsselskapet i Skandinavia med omkring 5,3 millioner kunder og 6.000 medarbeidere. Transaksjonen vil igjen gjøre Tryg til den tredje største aktøren i Norge – en posisjon Tryg mistet da DNB og SpareBank 1 slo sammen sine skadeforsikringsselskaper til Fremtind.