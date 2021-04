Synes Storebrand-aksjen ser dyr ut

Kepler Cheuvreux nedgraderer Storebrand fra hold til «redusér», men øker kursmålet fra 71 til 78 kroner, går det ifølge TDN Direkt frem av en oppdatering fredag.

Meglerhuset anser det som naturlig at Storebrand er en stor vinner på renteoppgangen i løpet av første kvartal, men synes nå at verdsettelsen ser utfordrende ut.

Ifølge nyhetsbyrået ser analytikerne videre for seg at Storebrand vil starte tilbakekjøp av egne aksjer i 2022 – om det ikke skjer store overraskelser før årsresultatet for 2021 legges frem.

Storebrand sluttet på 87,12 kroner på Oslo Børs torsdag, etter et fall på 0,9 prosent. Kepler ser dermed en nedside på rundt 10 prosent fra dagens nivåer.