Sparebank 1 Markets nedgraderer sin anbefaling på Storebrand til salg fra tidligere hold, ifølge TDN Direkt. Kursmålet oppjusteres imidlertid til 75 kroner pr. aksje fra tidligere 70 kroner.

Forsikringsselskapet lanserte tidligere i dag et nordisk indeksfond som skal skille seg fra de ordinære indeksfondene på flere områder.

– Fondet er for dem som ønsker en kostnadseffektiv indeksnær eksponering mot det nordiske aksjemarkedet. Fondets forvaltningshonorar er på 0,2 prosent, sier han.

Sparebank 1 Markets skriver i sin analyse tirsdag at «driftsmiljøet for Storebrand har bedret seg ettersom rentene har steget de siste seks månedene samt at solvensgraden er over 180 prosent».

Meglerhuset mener imidlertid at en videre oppside ser begrenset ut fordi selskapet handles til en pris/inntjening (P/E) eksklusiv kontanter på 12 ganger. Til sammenligning ligger tidligere toppnivåer på 10-11 ganger P/E.

Storebrand-aksjen har gått 25 prosent hittil i år og 88 prosent siden i fjor. Siste uke har den derimot vendt nesen ned 4 prosent.