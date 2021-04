Ser begrenset oppside i Gjensidige

En ny resultatsesong er over oss, og torsdag skal Gjensidige i ilden her hjemme.

«Vi venter en rapport preget av nedstengninger, kaldt vær og positive finansmarkeder. På våre estimater vil selskapet ha en høyere combined ratio enn det konsensus ligger inne med. Samtidig gjør imidlertid høyere forventninger til finansinntektene at vi likevel ligger over konsensus på estimert inntjening pr aksje», skriver DNB Markets i onsdagens aksjerapport.

Dyrere enn konkurrentene

Meglerhuset øyner 2,56 kroner i resultat pr. aksje, mot konsensus på 2,32 kroner.

«Med en P/E på like under 20x basert på estimatene for både 2021 og 2022 er selskapet verdsatt over andre sammenlignbare nordiske aktører», heter det videre.

DNB Markets har en hold-anbefaling med kursmål 210 kroner. Gjensidige sluttet på 194,85 kroner tirsdag, etter et fall på én prosent.