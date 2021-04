Solid kvartal for traust børslokomotiv

– Andre kvartal tror jeg fort kan ende opp veldig likt som første kvartal. Når vi forhåpentligvis åpner gradvis opp i tredje kvartal tror jeg det blir relativt likt som tredje kvartal i fjor. I fjerde kvartal tror jeg det blir mer business as usual, men med noe etterslep på enkelte områder som behandlingsforsikring. Jeg tror imidlertid ikke på en stor bølge med covid-relaterte yrkesskader, sier Baastad.

Gjensidige Forsikring (Mill. kr) 1. kv./21 1. kv./20 Premieinntekter 6.973 6.571 Forsikringsresultat 1.040 1.058 Finansresultat 556 –1.519 Resultat før skatt 1.597 –497

God vekst

Gjensidige hadde god premievekst gjennom fjoråret, men i hovedsak var det prisøkninger som dro veksten. I første kvartal hadde Gjensidige en vekst i premieinntektene på 6,1 prosent, noe som begrunnes med solide fornyelser og effektive, differensierte pristiltak.

– Det er et høyt og sterkt tempo på veksten. I privatmarkedet er veksten over 6 prosent og innen næringsliv i Norge er veksten over 11 prosent, skryter Baastad.

Sammenlignet med inngangen til fjoråret, mener han Gjensidige nå har en bedre balanse mellom volum- og prisøkninger.

– Innen bilforsikring er det nå halvparten volum- og pris som driver premieveksten. Det er kanonbra, for de siste årene har premieveksten innen bilforsikring vært mest prisdrevet, sier Gjensidige-sjefen.

Trauste tall

Analytikerne ventet at Gjensidige ville legge frem et resultat før skatt på 1,55 milliarder kroner, og med dette traff analytikerkorpset blink.

– Det er et traust lokomotiv som leverer nok et solid kvartal med god lønnsomhet og bra vekst, sier analytiker Roy Tilley i Arctic Securities.

Han har en hold-anbefaling på Gjensidige-aksjen.

– Det er lenge siden Gjensidige-aksjen har vært billig, men det er også en aksje med god nedsidebeskyttelse, og den er bra å ha i porteføljen i et ruglete marked, sier analytikeren.

HOLD-ANBEFALING: Analytiker Roy Tilley i Arctic Securities har en hold-anbefaling på Gjensidige. Foto: Brian Cliff Olguin

– Jeg ser ikke helt hva som skal få aksjen til å falle, men for øyeblikket tror jeg heller ikke aksjen vil gå så mye mer opp, sier Tilley.

Oppkjøp i kikkerten?

Gjensidige er et solid selskap og har rom for å gjøre oppkjøp. Det var også et fokusområde under telefonkonferansen med analytikerne og investorer torsdag morgen. Men Gjensidige-ledelsen holdt kortene tett til brystet og ville ikke komme med noe konkret utover at de følger nøye med på mulighetene i markedet.

– Gjensidige har sagt at de er åpne for M&A, så det ville overraske meg om de ikke snuser litt på Codan Danmark eller noe annet, sier Tilley.

Gjensidige falt fra start da Oslo Børs åpnet for handel, og intradag var aksjen ned over 2 prosent. Men kursfallet dempet seg noe i løpet av dagen. Oslo Børs koste seg imidlertid i grønt terreng og var opp over 1 prosent i 15-tiden torsdag.