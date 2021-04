Styremedlem satser 191.000 på kursoppgang i Gjensidige

Thermopylae AS, et selskapet nærstående til styremedlem Tor Magne Lønnum i Gjensidige Forsikring, har kjøpt 1.000 aksjer i Gjensidige Forsikring for 191,55 kroner stykket, tilsvarende 191.550 kroner.

Torsdag morgen presenterte Gjensidige sine kvartalstall. Selskapet fikk et resultat før skatt på 1,6 milliarder kroner i årets første kvartal, mot et negativt resultat på nærmere 500 millioner kroner året før.

For to dager siden valgte Danske Bank å nedjustere kursmålet på Gjensidige Forsikring fra 218 til 200 kroner samtidig som tallknuserne opprettholdt sin hold-anbefaling.

Torsdag omsettes aksjen for 192,3 kroner, ned 1,7 prosent.