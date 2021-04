SEB høyner kursmålet på Storebrand fra 88 til 95 kroner, og gjentar sin kjøpsanbefaling, går det ifølge TDN Direkt frem av en oppdatering mandag.

Oppjusteringen begrunnes av høyere rentenivåer og forvaltningskapital. Meglerhuset forventer for øvrig et konsernresultat på 911 millioner kroner når rapporten for første kvartal legges frem førstkommende onsdag.

Storebrand steg 0,7 prosent til 79 kroner på Oslo Børs fredag.

SEB ser dermed en oppside i aksjen på rundt 20 prosent fra dagens nivåer.