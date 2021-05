Forvaltningskapitalen er Storebrands viktigste inntektsdriver og totale midler til forvaltning økte med 25 milliarder kroner i kvartalet (2,6 prosent), til 987 milliarder kroner. Forvaltningsmidler innen innskuddspensjon økte med 33 prosent, lån til personkunder i Storebrand Bank økte med 8 prosent og bestandspremien innen Forsikring økte med 14 prosent mot samme periode i fjor.

Storebrand Mill kr. 1.kv/21 1.kv/20 Fee- og administrasjonsinntekter

1.482 1.349 Driftsresultat 645 254 Konsernresultat før amortisering 870 −334 Resultat før skatt 745 −453

Solvensen skuffet

Storebrand har som ambisjon å lansere et tilbakekjøpsprogram når solvensgraden uten overgangsregler bikker 180 prosent, og markedet følger derfor soliditeten til Storebrand med stor interesse.

Stigende lange renter har i dette kvartalet styrket den underliggende solvensgraden. Ved utgangen av første kvartal var solvenskapitaldekningen uten overgangsregler 176 prosent, opp fra 166 prosent ved utgangen av fjoråret.

Men selv om solvensen er kraftig opp, nådde den ikke helt opp. På forhånd ventet analytikerne en solvenskapitaldekning på 185 prosent ifølge estimater Storebrand selv har hentet inn.

Selger skog til Gjelsten

Samtidig med kvartalsresultatene melder Storebrand at det har gjennomført en strategisk vurdering av sitt eierskap i AS Værdalsbruket, en skog- og fjelleiendom i Nord-Trøndelag, og har inngått en avtale om å selge 100 prosent av aksjene til Fabritius Gruppen AS, et heleid datterselskap av Gjelsten Holding AS.

– Vi har vært eier av Værdalsbruket i nesten 100 år og er glade for å ha funnet en ny eier som ønsker å bevare og videreutvikle virksomheten på en god måte, sier konsernsjef i Storebrand Odd Arild Grefstad.

Transaksjonen estimeres å bidra positivt med om lag 500 millioner kroner på Storebrand-konsernets resultat i andre kvartal 2021, og bidra positivt med 2 prosentpoeng til solvensmarginen.