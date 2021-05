Sterk vekst for If i Norge

Onsdag la Nordens største forsikringsselskap If frem sine kvartalstall sammen med eieren, det finske finanskonsernet Sampo.

– Resultatene til If er sterke og står i sterk kontrast til første kvartal i fjor, hvor man tapte milliarder på børsen og ting så ganske mørkt ut. Det er god lønnsomhet i alle land og forretningsområder, og vi kan vise til god vekst med spesielt sterk utvikling i Norge, sier Ifs konsernsjef Morten Thorsrud.

Nå forbereder han organisasjonen på enda en vår og sommer der mange i Norden skal feriere i sine hjemland.

– Vi ser stor optimisme i markedet og venter en sommer med ekstrem aktivitet i Norge og Norden. I fjor så vi en enorm økning i salget av båtforsikringer, forsikringer for fritidshus og andre typiske ferieprodukter. Vi har allerede sett en stor økning i lignende etterspørsel i år, sier Thorsrud.

Syv prosent

If Norge hadde en premievekst på 7 prosent i første kvartal.

– Veksten er både drevet av økt volum og prisjusteringer. Vi øker antall kunder i alle forretningsområder, sier Thorsrud og legger til:

– 7 prosents vekst i skadeforsikring er kjempebra. Over lang tid forventer man at premieinntektene i skadeforsikring vokser like mye som bruttonasjonalproduktet.

Det norske forsikringsresultatet preges av en kald vinter. For den norske virksomheten endte teknisk resultat på 323 millioner kroner mot 156 millioner kroner i første kvartal i fjor. Det er imidlertid verdt å merke seg at første kvartal i fjor var preget av ekstraordinære store erstatningsutbetalinger på reiseforsikringer.

– Vi har hatt en normal, nordisk vinter, men med noen flere typiske vinterskader i Norge enn i de andre landene, sier Thorsrud.

Combined ratio endte på 92,4 prosent, mot 97,1 prosent i samme kvartal i fjor.

Finland tynger

For If totalt sett var ikke premieveksten like god som i Norge. I første kvartal var veksten 2,6 prosent.

– Vi ser at pandemien har påvirket de nordiske økonomiene ulikt. Negativ markedsutvikling på arbeidsskadeforsikringer i Finland som følge av arbeidsledighet, trekker den samlede veksten ned. Der er vi på minussiden med tre prosent, sier Thorsrud.

For If totalt sett var combined ratio 81,5 prosent i første kvartal, en nedgang fra 83,7 prosent i første kvartal i fjor. Coronaeffekter utgjorde 3 prosent av dette.

– Coronaeffektene kommer blant annet av at det er færre bilskader ettersom det er mindre trafikk enn normalt. Også internt ser vi en effekt av redusert møte- og reisevirksomhet, sier Thorsrud.