Solgte kundene til hovedeieren

Rieber & Søn eier 20 prosent av WaterCircles, og den søkkrike eieren var god å ha når forsikringsselskapet først hadde feilberegnet solvensreglene og i tillegg oppjustert vekstforventningene. Begge deler krever kapital.

Selskapet har beregnet kapitalbehov på 70 millioner i første kvartal 2021 og ytterligere 70 millioner til høsten og dertil 50 millioner i 2022, altså tett innpå 200 millioner.

Men timingen var ikke optimal. Selskapet trengte å gjøre ferdig 2020-regnskapet, ha på plass en due diligence samt å ha rapporten fra Finanstilsynets første tilsyn på plass.

Prislapp: 307 millioner

Da trådte Rieber & Søn til. WaterCircles selger datterselskapene som står for salg og distribusjon av forsikringene til et nyopprettet selskap, Urzus Holding, der Rieber & Søn står som eier. Prislappen er 200 millioner i kontanter pluss gjeld på 107 millioner.

WaterCircles selger med andre ord sine egne kunder, dog med en distribusjonsavtale i bunn som løper i syv år.

Aksjonærene i WaterCircles får tilbud om å være med som eiere i Urzus sammen med Rieber, men WaterCircles har samtidig skaffet seg opsjon på å kjøpe tilbake selskapet etter 15 måneder for 225 millioner, tilsvarende en rente på 10 prosent.

– Vi vurderte at det var ugunstig å hente kapital nå. Dette gir oss 15 måneder å utvikle selskapet og bedre tid til å forberede en eventuell kapitalemisjon. Dette er enkelt og greit en bedre løsning med den verdiøkningen vi forventer i perioden, sier adm. direktør Gaute Herdlevær.

– Særdeles gunstig

– Det regnestykket er enkelt, så får vi se om vi skal ta selskapene tilbake. Avtalestrukturen kan stå seg lenger hvis vi finner ut at det er det beste. Det er syv års samarbeidsavtale og en earn out etter at retten til tilbakekjøp eventuelt løper ut. Modellen der man ikke eier sin egen distribusjon eller fremtidige fornyelsesretter har mange forsikringsselskaper hatt suksess med, så den kan godt fungere på lang sikt også.

– Jeg mener løsningen er særdeles gunstig for selskapet de neste 15 månedene. Deretter er den også helt grei som alternativ til å eie alt selv.

– Gir dere ikke bort kundene?

– Ja, fornyelsesretten på kundene syv år frem i tid ligger i datterselskapene som er solgt nå. Hvis vi neste år finner ut at vi vil ha tilbake denne fremtidige fornyelsesretten så henter vi kapital og kjøper tilbake, men det er ikke soleklart at det er det beste. Begge alternativer kan fungere godt som permanent modell.

– Skal WaterCircles børsnoteres?

– Børsnotering har vært diskutert, men i hvert fall ikke i år. I og med at du har eierbegrensning på forsikringsselskaper kan det ha mye for seg med notering for selskaper som vokser raskt, sier Herldevær.