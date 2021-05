Gjensidige kjøper selskap

Gjensidige Forsikring kjøper utstedervirksomheten til bompengeselskapet Vegamot, som er det regionale bompengeselskapet for Trøndelag og Møre og Romsdal.

Kjøpet innebærer at Gjensidige vil opprette et selskap som skal administrere Autopass-avtaler med bileiere, levere bombrikker til kundene, og kreve inn betaling for bompasseringer.

– Vi er svært glad for denne avtalen, sier Helge Leiro Baastad, konsernsjef i Gjensidige Forsikring, i en melding.

Vegamot har i dag Autopass-avtale med over 226.000 kunder.

Endelig gjennomføring av kjøpet er betinget av tillatelse fra Statens vegvesen og Finanstilsynet. Partene har avtalt å ikke offentliggjøre kjøpesummen.