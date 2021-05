Mindre premieinntekter for Insr

Forsikringsselskapet Insr Insurance Group endte første kvartal med et resultat på minus 24,8 millioner kroner, sammenlignet med minus 26,6 millioner første kvartal 2020.

Det kommer frem i selskapets kvartalsrapport onsdag.

Selskapets norske gren endte med et resultat på 10,6 millioner kroner, mot minus 22,8 millioner i tilsvarende periode året før.

Insr hadde ved utgangen av første kvartal en solvenskapitaldekning på 110 prosent. Som tidligere kommunisert ser selskapet en risiko for at solvenskapitaldekningen vil falle under 100 prosent i andre halvår av 2021. Risikoen for dette har økt i løpet av første kvartal, opplyses det.

Insr Insurance Group (Mill. kr) 1. kv./21 1. kv./20 Netto premieinntekter 155,2 303,8 Resultat −24,8 −26,6