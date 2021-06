– Hvem er han idioten der?

Den 56 år gamle trønderen, som har spilt for Rosenborg i mange år, er sivilingeniør, havnet ved en tilfeldighet i forsikringsbransjen og hoppet av for å bli gründer. To ganger har han satset alt. Investorene fikk lite igjen for investeringene. Asbjørn Erdal fikk mye lærdom. To konkurser og en styrt avvikling senere, rir han igjen. Denne gangen med et produkt som alle trenger. Arbeidsgiver er lovpålagt å betale 2 prosent av lønnen din som overstiger 1G inn til en pensjonskonto. Fra i år administrerer du din egen. Det norske markedet er på 250 milliarder norske kroner. Om ti år vil markedet være verdt anslagsvis 2.000 milliarder kroner.

– Det er helt sykt. Selv ikke arbeidsgivere vet hvor de har kjøpt pensjonen, sier Erdal.

I denne episoden forteller han blant annet om hvorfor det er mulig å gjøre sparing enkelt og hvordan du skal få god kjøpekraft som pensjonist.

– All forskning, erfaring og alle regnestykker er samstemte: Du skal være i det globale aksjemarkedet.

Vi elsker besøk! Har du en historie du har lyst til å dele med oss har vi kaffen klar. Inviter deg selv på veienhit@finansavisen.no

