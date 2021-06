Selger Codan Danmark for 17 milliarder kroner

Trygs 50 prosent-eide joint venture Scandi JV Co 2 A/S har ifølge TDN Direkt inngått en betinget avtale om salg av Codans danske virksomhet til Alm. Brand A/S for rundt 12,6 milliarder danske kroner. I norske kroner gir det en salgssum på 17,1 milliarder kroner.

Det er ventet at salget vil gir en positiv effekt på Trygs tidligere kommuniserte ROI-forventning på rundt syv prosent på kjøpet av RSA, ifølge TDN Direkt.

Alm. Brand forventer at kjøpet ferdigstilles i første halvår 2022. Selskapet estimerer synergier på rundt 600 millioner danske kroner før skatt, som ventes fullt ut realisert innen 2025.