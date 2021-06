Insr har mottatt brev fra Finanstilsynet

Insr Insurance Group har mottatt et brev fra Finanstilsynet med en forventning om at selskapet har inngått avtaler for en fullstendig overføring av forretningsvirksomheten innen midten av august i år, ifølge en melding fra selskapet.

Insrs plan har tidligere vært en avhending i løpet av 2021.

Finanstilsynets bekymringer går på solvenssituasjonen til selskapet, som var på 107 prosent etter første kvartal. Det pekes på at resultatutviklingen i årets første kvartal har gitt økt risiko for at solvensgraden går under 100 prosent i løpet av året, ifølge meldingen.

Avhendingen av forsikringsvirksomheten er under utvikling, men det påpekes i meldingen at det er kompliserte prosesser med mange trinn.