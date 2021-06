– Gir rom for økte utbytter og tilbakekjøp

Vi nærmer oss utgangen av andre kvartal, og dermed en ny resultatsesong. DNB Markets ser i fredagens aksjerapport frem mot Storebrand, som legger frem sine tall 14. juli.

HAR HANDLINGSROM: Storebrand og toppsjef Odd Arild Grefstad. Foto: NTB

«Løftet av engangseffekter venter vi at selskapet vil legge frem 2,28 kroner i resultat pr. aksje for kvartalet. Dette innebærer at vi ligger rundt 11 prosent over konsensus på 2,07 kroner pr. aksje. Videre venter vi en uendret solvensgrad på 176 prosent fra første kvartal, men at denne stiger til terskelen på 180 prosent innen utgangen av året», skriver meglerhuset.

«Dette vil i tillegg til nominelt økende utbytter etter vårt syn gi rom for oppstart av et flerårig tilbakekjøpsprogram fra andre halvår 2022», heter det videre.

DNB Markets har en kjøpsanbefaling på Storebrand med kursmål 102 kroner. Det indikerer en oppside på 28-29 prosent fra torsdagens sluttkurs på 79,20 kroner.