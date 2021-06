Tryg frykter rekordmange båtskader i sommer

– I år er det tusenvis av nye båter på sjøen, og mange ferske båteiere. Tallene hittil gir grunn til å frykte en sommer med rekordmange båtskader, sier kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen i Tryg Forsikring i en pressemelding.

Coronapandemien førte i fjor til rekordsalg av fritidsbåter i Norge, over 10.000 nye båter ble solgt i fjor. Salget har fortsatt i år, og det er nå over én million fritidsbåter i Norge.

– Selv om utenlandsferie nå er mulig, tyder mye på at svært mange vil ha norgesferie i år også, ikke minst båteiere. Med flere fritidsbåter på sjøen øker risikoen for ulykker. Det som likevel bekymrer mest, er båtbranner. Der vi ser en dramatisk økning i antallet hittil i år på nær 50 prosent, sier Brandeggen.

– Som båtfører bør du sjekke at alt elektrisk er i god stand, at drivstoff- og gassanlegg er uten lekkasjer, og at slukkingsutstyr virker, sier han.

