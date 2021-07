Insr Insurance Group føyer seg

Insr Insurance Group fikk 15. juni et brev fra Finanstilsynet, som der uttrykte en forventning om at selskapet hadde inngått avtaler for en fullstendig overføring av forretningsvirksomheten innen midten av august i år.

Sett i lys av brevet fra Finanstilsynet har Insr-styret besluttet å vente med ferdigstillelsen av sin strategiske gjennomgang – for heller å gjøre alt for å finne en løsning i tråd med tilsynets forventninger, går det frem av en børsmelding.

Insr hadde tidligere en plan om avhending i løpet av 2021, og vil komme tilbake med nye oppdateringer rundt situasjonen ved fremleggelsen av rapporten for andre kvartal.

Solvensgrad bekymrer

Finanstilsynet bekymrer seg for solvensgraden, og mener resultatutviklingen i første kvartal økte risikoen for at den kan falle under 100 prosent i løpet av året. Etter første kvartal var den på 107 prosent.

Avhendingen av forsikringsvirksomheten er under utvikling, men Insr Insurance Group har påpekt at det er kompliserte prosesser med mange trinn.