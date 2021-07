Gjensidige med nytt oppkjøp på kort tid

Gjensidige kjøper utstedervirksomheten til bompengeselskapet Ferde og overtar dermed bompengeinnkrevingen for kundene med Autopass-avtale.

– Med denne avtalen vil vi etablere oss som en ledende aktør innen bompengeinnkreving i Norge, og få en plattform for å levere denne tjenesten på en kundevennlig og kostnadseffektiv måte, sier Helge Leiro Baastad, konsernsjef i Gjensidige Forsikring.

550.000 nye kunder

Ferde, som er eid av de tre fylkeskommunene Vestland, Rogaland og Agder, har i dag gjennom datterselskapet Flyt i dag Autopass-avtale med omtrent 550.000 kunder, og disse vil komme i tillegg til de kundene Gjensidige tidligere har avtalt å overta fra Vegamot.

I begynnelsen av mai ble det kjent at Gjensidige kjøper utstedervirksomheten til Vegamot, som er det regionale bompengeselskapet for Trøndelag og Møre og Romsdal.

Fra før av krever Gjensidige allerede inn Trafikkforsikringsavgift på vegne av staten, og Baastad mener at innkreving av bompenger er en naturlig forlengelse av dette.

– Vi tror at bileierne ønsker et enklere bilhold, med flere tjenester samlet hos en leverandør. For Gjensidige er det naturlig å ta en slik rolle, sier Baastad.

Krever godkjenning

Salget er i tråd med bompengereformen, der det er vedtatt at utstedervirksomheten skal skilles ut fra bompengeselskapene og håndteres av kommersielle aktører.

Ferde vil fortsette som et rent regionalt bompengeselskap uten egen utstedervirksomhet.

– Pengene fra salget av utstedervirksomheten går til nedbetaling av gjeld på bompengeprosjektene i regionen og kommer således bilister i Vestland, Rogaland og Agder til gode, sier Trond Juvik, adm. direktør i Ferde.

Oppkjøpet betinger godkjenning fra Statens vegvesen og Finanstilsynet. Partene har avtalt å ikke offentliggjøre kjøpesummen.