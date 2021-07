Venter kraftig resultatfall

Onsdag neste uke legger forsikringsgiganten Gjensidige frem andrekvartalstall. En snau uke i forkant indikerer analytikerestimater at resultat skal falle kraftig.

Infront har på vegne av TDN Direkte innhentet estimater fra ti meglerhus som viser at konsensus forventer et resultat før skatt på 1.958 millioner kroner i andre kvartal. I samme periode i fjor var resultatet på 2.477 millioner kroner, noe som indikerer et fall på over 20 prosent.

Forsikringsresultatet for skadeforsikringsvirksomheten estimeres til 1.349 millioner kroner, mot 1.344 millioner kroner året før. Tallknuserne spår et finansresultat på 629 millioner kroner, ned fra 1.159 millioner i fjor.

Tre kjøpsanbefalinger

Analytikerkorpset tror at premieinntektene for skadeforsikringsvirksomheten skal komme inn på 7.074 millioner kroner i andre kvartal, mens tilsvarende tall var på 6.765 millioner kroner i andre kvartal 2020.

Combined ratio for skadeforsikringsvirksomheten er i snitt ventet til 80,9 prosent i kvartalet, fra 80,1 prosent samme kvartal året før.

Tre analytikere har kjøpsanbefaling på Gjensidige Forsikring-aksjen, fire anbefaler hold, en har en underweight-anbefaling og to anbefaler salg. Gjennomsnittlig kursmål er 208 kroner, varierende fra 178 til 240 kroner pr. aksje.

Fredag stengte Gjensidige-aksjen i 201,60 kroner, hvilket betyr at analytikerne ser liten oppside i aksjen.