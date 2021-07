– Nå er volumveksten en god kombinasjon av pris- og volumøkninger. Innen bilforsikring, som er et veldig stort og viktig segment for oss i Norge, er det nå halvparten volum- og pris som driver premieveksten, sier Baastad.

Justerer prisene

Baastad har merket seg at det er noe nervøsitet knyttet til inflasjon og hvordan dette vil påvirke skadeforsikringsbransjen. Materialprisene har gått til himmels og G-reguleringen hopper opp på et nytt nivå.

– Går vi inn i en periode med inflasjon på flere områder så er selvsagt dette skummelt for et skadeforsikringsselskap. Hvis inflasjonen fyker avgårde kan vi komme bakpå hvis vi ikke har tatt høyde for dette i premieberegningen vår, sier Baastad.

– Men her vil jeg si at vi er langt fremme og vi har veldig avanserte modeller, legger han til.

– Så dere øker prisene?

– Vi øker prisene hele tiden for å holde tritt med inflasjonen, ellers taper vi marginer, sier Baastad, men legger til at han tror den himmelferden vi har sett for materialprisene vil reverseres.

Uansett er ikke materialer så viktig for Gjensidige. Når et hus brenner eller blir ødelagt, utgjør materialer bare en liten andel av de samlede erstatningskostnadene.

– 75 prosent av kostnadene vi har innen eiendomsområdet er arbeidslønn, og det er bare 20–25 prosent av kostnadene som går til materialer. Hoveddelen av våre materialer er gips, maling og parkett, og der har vi ikke sett like stor prisøkning som for materialer, sier Baastad.

Gode utsikter

Så langt i år har det vært et godt driftsklima for skadeforsikringsselskapene, og Baastad tror det blir gode tider for Gjensidige også fremover.

– Utsiktene er veldig gode. Det er en bedre situasjon nå enn hva det har vært på mange år. Vi har en kombinasjon med underliggende marginforbedringer, volumøkninger og høy kundetilfredshet, sier Baastad.

– Når det gjelder finans, er dette et område som er viktig for utbyttekapasiteten vår. Med renteoppgang så skal den over tid kunne styrke seg noe, legger Baastad til.