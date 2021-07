– Dette er en milepæl vi har snust på en stund. Det er et stort beløp, og vi er den største norske kapitalforvalteren. Men selv om 1.000 milliarder er passert, er det ingen grunn til å stoppe der. Det er god vekst i hele virksomheten og muligheter for sterk vekst både i Norden og Europa rundt vår kapitalforvaltning, sier Grefstad.

Fall i solvensen

Storebrand har som ambisjon å lansere et tilbakekjøpsprogram når solvensgraden bikker 180 prosent, og markedet følger derfor soliditeten til Storebrand med stor interesse.

I årets første kvartal gjorde solvensgraden til Storebrand et realt byks, og økte med hele 10 prosentpoeng til 176 prosent. I andre kvartal ble solvensgraden redusert med 4 prosentpoeng mot forrige kvartal, til 172 prosent. Dette skyldes lavere langsiktige renter, reduserte volatilitetsjusteringer og økt aksjestress, ifølge Grefstad. Et sterkt konsernresultat bidro imidlertid positivt til solvensgraden.

Vi jobber for fullt med å nå 180-grensen, som vi har definert som en grense der vi definerer oss som overkapitaliserte Odd Arild Grefstad, Storebrand

– Vi hadde en periode med stigende lange renter etter covid, og da har vi nytt godt av økt solvens. Dette kvartalet har imidlertid de lange rentene falt noe tilbake, og det har redusert solvensen vår med 5 prosentpoeng isolert sett, sier Grefstad.

Styrer ikke renten

Under investorpresentasjonen onsdag var det mange spørsmål om når Storebrand ser for seg å nå en solvensgrad på 180 prosent.

– Det er mange analytikere som stiller spørsmål om det, men vi styrer ikke renten. Vi har imidlertid mange verktøy internt som vi bruker for å jobbe med å øke solvensen, sier Grefstad.

– Vi jobber for fullt med å nå 180-grensen, som vi har definert som en grense der vi definerer oss som overkapitaliserte. Da vil vi starte med et tilbakekjøpsprogram i tillegg til gode ordinære dividender. Vi jobber for fullt for å nå denne ambisjonen i løpet av 2022, sier Grefstad.

Dempet stemning

Det har vært god fart i Storebrand-aksjen det seneste året, og hittil i år er kursen opp nesten 30 prosent. Kursutviklingen har imidlertid vært noe mer laber de seneste månedene, etter at aksjekursen noterte ny all-time high på 87,92 kroner tidlig i april. Rotasjonen fra vekstaksjer til verdiaksjer har dempet seg noe den seneste tiden, og flere verdiaksjer har falt tilbake sammen med fallet i verdens viktigste rente, den amerikanske tiåringen.

– Du får litt i pose og sekk med Storebrand-aksjen. Du får både en vekst- og verdiaksje i ett. Vi har tosifret vekst i alle områdene vi satser på, i tillegg vil det frigjøres 10 milliarder kroner i kapital fra at vi går ut av garantert ytelsespensjon de kommende ti årene, skryter Grefstad.