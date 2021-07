Fem toppledere kjøper i Gjensidige

Fem innsidere og toppledere i Gjensidige kjøpte aksjer 15.juli. Det skal dreie seg om bonusaksjer tilknyttet et aksjespareprogram. Det fremkommer av en børsmelding fredag.

Gjennomsnittlig kjøpskurs for aksjene er 204,34 kroner per aksje.

Konserndirektør i Gjensidige Forsikring Sverige Aysegul Cin kjøper 118 aksjer til 24.112 kroner. Både konserndirektør for Organisasjon og HR Jørgen Inge Ringdal og konsernsjef Helge Leiro Baastad kjøper 26 aksjer for 5.312 kroner hver. Investeringsdirektør Eirik Ranberg kjøper 119 aksjer for 24.317 kroner. Konserndirektør Privat Frank Rene Fløystøl har kjøpt 134 aksjer til 27.382 kroner.