Rekordsterkt første halvår for If

I andre kvartal hadde forsikringsselskapet en vekst på 7,2 prosent.

– En vekst på 7,2 % har vi aldri hatt i et enkelt kvartal noensinne, så jeg er naturlig nok svært fornøyd med det, sier Ifs konsernsjef, Morten Thorsrud, i en pressemelding.

For første halvår var Ifs totalkostnadsprosent på 81,1, noe som er en rekordnotering for selskapet. Thorsrud sier at noe av årsaken kan være endrede atferdsmønstre som følge av pandemien.

– Fram til juni har vi få reiseskader og det er mindre trafikk på veiene som fører til færre skader. Dette slår rundt 3 % i positiv retning på totalkostnadsprosenten, noe vi forventer vil endre seg i takt med at samfunnene våre åpnes mer opp igjen, sier Thorsrud.

