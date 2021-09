Renteøkning og utbytte kan få fart på kursen

I onsdagens aksjerapport peker DNB Markets på at verdsettelsen av Storebrand har vist en tilnærmet flat utvikling siden midten av april. I samme periode har Oslo Børs steget drøye 7 prosent, mens verdensindeksen er opp rundt 6,5 prosent.

«Samtidig ser vi også at det er forventninger om at Norges Bank vil sette opp renten ved sitt rentemøte neste uke. Det er fortsatt et stykke frem til fremleggelsen av Q3-rapporten den 27. oktober, og vi igjen får vite om selskapet har løftet den for utbytteutsiktene viktige Solvency II-ratioen tilbake i retning av 180 prosent», skriver meglerhuset.

«Men i mellomtiden kan det se ut som det er et potensial for at aksjen vil kunne få noe drahjelp av nyhetsstrømmen fremover», heter det videre.

DNB Markets har en kjøpsanbefaling med kursmål 102 kroner. Storebrand stiger marginalt til 78,76 kroner onsdag formiddag, og analytiker Håkon Astrup ser dermed en oppside på nesten 30 prosent fra dagens nivåer.