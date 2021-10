Meglerhus løfter Storebrand-kursmål

Kepler Cheuvreux høyner kursmålet på Storebrand til 84 kroner pr. aksje, fra tidligere 80 kroner, med en gjentatt hold-anbefaling, fremgår det av en oppdatering onsdag.

Den sterke renteøkningen og den mer positive innsatsen til European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) gir begge en betydelig medvind, skriver meglerhuset.

«Til tross for vår hold-anbefaling tror vi at Storebrands siste kursbevegelse ikke tilstrekkelig gjenspeiler den siste positive utviklingen. Vi regner nå med en soliditetsgrad på rundt 180 prosent for tredje kvartal», heter det.