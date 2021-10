Carnegie og Nordea hever kursmålet og anbefaler kjøp av Storebrand

Både Carnegie og Nordea Markets er ute med oppdateringer på Storebrand. Ifølge TDN Direkt hever Carnegie kursmålet på Storebrand fra 91 til 96 kroner mens Nordea oppjusterer kursmålet fra 91 til 95 kroner. Begge meglerhusene gjentar sine kjøpsanbefalinger.

Carnegie venter høyere spareinntekter og tror selskapets annonserte oppkjøp i Danmark vil virke positivt fremover.

Stjerneanalytiker venter kursoppgang

I et intervju med Finansavisen torsdag sa DNB Markets-analytiker Håkon Astrup, som troner på toppen av Kapitals liste over Norges beste analytikere, at Storebrand tilbyr en attraktiv inntjeningsvekst, samtidig som det frigjøres kapital ved overgangen til en mer kapital-lett virksomhet.

– Storebrand er ikke dyrt priset, sa Astrup til Finansavisen etter at han hevet kursmålet på Storebrand fra 102 til 106 kroner og gjentok sin kjøpsanbefaling.

Engstelig Sissener liker Storebrand

Torsdag sa forvalter Jan Petter Sissener til Finansavisen at han er litt engstelig for børsutviklingen på kort sikt. Storebrand er fremdeles favoritt-aksjen på Oslo Børs.

Fredag omsettes aksjen for 87 kroner, opp 0,4 prosent.

Storebrand presenterer sine kvartalstall onsdag 27. oktober.