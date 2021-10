Storbank nedgraderer Storebrand

Bank of America har bestemt seg for å nedgradere den norske forsikringskjempen Storebrand fra kjøp til nøytral. Samtidig hever storbanken kursmålet med 5 kroner, til 95 kroner pr. aksje, melder TDN Direkt.

Nedgraderingen fra den amerikanske bankkjempen kommer bare noen dager etter at både Nordea og Carnegie løftet kursmålene sine for Storebrand, til henholdsvis 95 og 96 kroner. Begge de bankene gjentok imidlertid kjøpsanbefalingen på Storebrand.

På torsdag sa DNB Markets-analytiker Håkon Astrup, som troner på toppen av Kapitals liste over Norges beste analytikere, at Storebrand tilbyr en attraktiv inntjeningsvekst. Ifølge Astrup er ikke Storebrand dyrt priset, og DNB-analytikeren har et kursmålet på 106 kroner pr. aksje og en kjøpsanbefaling på forsikringskjempen.