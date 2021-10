Resultatsesongen er så smått i gang her hjemme, og onsdag denne uken slipper Gjensidige sine tall for tredje kvartal. Kepler Cheuvreux-analytiker Christoffer Adams venter en sterk rapport.

«Vårt investeringscase bygger på oppfatningen om at skadeforsikringsselskaper i det nordiske markedet har sterkere prisingsmakt i dag enn noensinne i løpet av det seneste tiåret», går det frem av en ny analyse datert mandag.

Adams tror Gjensidige i tredje kvartal har høstet fruktene av sin aggressive prisstrategi, og ser for seg et nettoresultat på 1,6 milliarder kroner – 16 prosent over konsensus.

Kutter kursmålet

«Den norske økonomien har fortsatt gjenåpningen etter pandemien. Mobilitetsdata fra Apple viser at fotgjengeraktiviteten har steget 14 prosent fra tredje kvartal i fjor, mens pendlingen er opp 35 prosent og bilkjøringen ned 5 prosent. Dette bør bidra til et sterkt forsikringsresultat», skriver han.

Kepler Cheuvreux-analytikeren gjentar sin kjøpsanbefaling, men kutter kursmålet fra 242 til 231 kroner med henvisning til en justert, risikofri rente.

Gjensidige stiger forsiktig til 199,25 kroner på Oslo Børs mandag formiddag, og Adams ser da en oppside på 15-16 prosent fra dagens nivåer.