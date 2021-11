Vil dele ut opp mot 19 milliarder til aksjonærene

Tryg målsetter teknisk resultat på mellom 7,0 og 7,4 milliarder danske kroner og combined ratio på 82 eller lavere innen 2024.

Tryg har møtt alle de finansielle målene selskapet satte på kapitalmarkedsdagen i 2017, og har nå satt nye mål for 2024, skriver selskapet i en melding tirsdag.

Selskapet målsetter et teknisk resultat mellom 7,0 og 7,4 milliarder danske kroner, en combined ratio på 82 eller lavere innen 2024. I tillegg introduserer Tryg et nytt mål for avkastning på egen kapital på eller over 25 prosent innen 2024.

Tryg har videre som mål å dele ut totalt mellom 17 og 19 milliarder danske kroner til aksjonærene mellom 2022 og 2024 via ordinært utbytte og det tidligere annonserte tilbakekjøpet. Ekstraordinært utbytte vil som tidligere bli evaluert årlig med utgangspunkt i resultatprognose, soliditetsposisjon og mål for avkastning på egenkapitalen, fremkommer det.

På kundesiden målsetter Tryg å ha «Customer Satisfaction» på 88, mot 84 i 2020.

Selskapet avholder kapitalmarkedsdag i London i dag.