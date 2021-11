Meglerhus ser mindre endringer i Gjensidiges finansielle mål

SEB forventer at Gjensidige vil gjenta målet om en egenkapitalavkastning etter skatt på over 20 prosent, og dermed tror de det eksisterende combined ratio-målet på 90-93 prosent vil bli redusert, samt at avviklingsgevinster fortsatt vil bidra med om lag to prosentpoeng pr år, ifølge en analyse.

For perioden frem til og med 2022 har Gjensidige mål om en combined ratio på 86-89 prosent, forutsatt årlige avviklingsgevinster nær 1 milliard kroner frem til 2022, tilsvarende 90-93 prosent gitt null avviklingsgevinster etter 2022. For kostnadsandel er målet på under 15 prosent, og målet for egenkapitalavkastning etter skatt er på over 20 prosent, som tilsvarer over 16 prosent gitt null avviklingsgevinster etter 2022.

Høye og stabile utbytter

Målet for solvensmarginen etter internmodell på 150-200 prosent, og forsikringsresultat utenfor Norge er målsatt til 750 millioner kroner i 2022. Videre har Gjensidige mål om å utbetale høye og stabile nominelle utbytter til aksjonærene, og en utbyttegrad på minst 80 prosent av resultat etter skatt over tid.

Pareto peker på at Gjensidiges eksisterende finansielle mål gjelder frem til og med 2022, og på kapitalmarkedsdagen onsdag vil de se etter oppdatert guiding for 2023 og utover.

Pareto Securities venter at Gjensidige vil opprettholde egenkapitalavkastningsmålet på 20 prosent. Kostnadsandelmålet vil meglerhuset like å se bli redusert til 14 prosent fra dagens 15 prosent, noe som i så fall vil være på linje med både konsensus og Paretos estimat.

ABG Sundal Collier venter at selskapet vil legge frem mål for 2022-2025, og mener blant annet at Gjensidige kan komme til å oppjustere egenkapitalavkastningsmålet fra over 20 prosent til over 21 prosent.

SEB forventer at oppfatningen etter onsdagens kapitalmarkedsdag vil være at Gjensidige er et selskap i utmerket form i et gunstig marked, og at forholdene ligger til rette for fortsatt sterk lønnsomhetsutvikling fremover, med økt lønnsomhet fra virksomheten utenfor Norge.