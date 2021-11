Gjensidige Forsikring fastholder utbyttepolitikken

Gjensidige har fremlagt oppdaterte finansielle mål for perioden 2022-2025 i forbindelse med sin kapitalmarkedsdag onsdag, ifølge pressemeldingen i forbindelse med selskapets kapitalmarkedsdag onsdag.

Selskapet har nå som mål å ha en combined ratio på under 85 prosent, i tillegg til en kostnadsandel på under 14 prosent. Egenkapitalavkastningen etter skatt målsettes til over 19 prosent, mens solvensmarginen målsettes til 150-200 prosent.

Videre skriver selskapet at de opprettholder utbyttepolitikken. Tidligere er denne kommunisert til at selskapet skal ha en utbyttegrad på minst 80 prosent av resultat etter skatt over tid, i tillegg til at det over tid vil utbetales overskuddskapital.

I tillegg legges det frem mål for bærekraft.

Selskapet målsetter seg at 80 prosent av relevante premier tilfredsstiller EU-taksonomikravene innen 2035. Det målsettes også 35 prosent reduksjon i CO2-utslipp i forbindelse med håndtering av erstatningskrav innen 2025, mens det målsettes netto nullutslipp fra investeringer innen 2050.