Vurderer obligasjonslån på 350 mill.

Protector Forsikring har engasjert Nordea og Pareto Securities som rådgivere for å arrangere digitale investormøter fra og med den 25. november 2021, opplyses det i en børsmelding.

Et obligasjonslån på 350 millioner kroner, eller tilsvarende i svenske kroner, vurderes utstedt, avhengig av rådende markedsforhold.

Formålet med den potensielle obligasjonsutstedelse er at obligasjonene skal kvalifisere som restricted tier 1-instrumenter for utstederen i henhold til gjeldende regelverk. Provenyet fra den potensielle obligasjonsutstedelsen kan også bli brukt for å dekke en potensiell innløsning av PROTCT04.