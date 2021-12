Toppsjefen kjøper for 800.000 kroner

Gjensidige Forsikring-sjef Helge Leiro Baastad har onsdag kjøpt 3.800 aksjer i forsikringsselskapet til en snittkurs på 209,80 kroner, fremgår det av en børsmelding.

Totalt kostet aksjene cirka 800.000 kroner.

Gjensidige-aksjen er opp rundt 10 prosent hittil i år, men ned nær 3 prosent seneste måned.

Før helgen kjøpte selskapet opp Falcks veihjelpsselskaper i Norge, Sverige, Finland, Estland og Litauen for 1,4 milliarder svenske kroner, samme dag som det ble kjent at Gjensidige og AMF Pensionsförsäkring selger Oslo Areal til Entra for rundt 13,55 milliarder kroner.