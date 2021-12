Det fremgår av finansforetaksloven at minstekapitalkravet for forsikringsselskaper ikke kan være mindre enn kravet til startkapital for foretaket.

Insr Insurance Group har ved en oppdatert gjennomgang av soliditetskravene pr. 30. november 2021 konstatert sannsynlig underoppfyllelse av dette kravet, ifølge en melding fra selskapet tirsdag.

Insr plikter i henhold til finansforetaksloven å straks varsle Finanstilsynet dersom det foreligger en situasjon med slik underoppfyllelse, noe selskapet gjorde 28. desember 2021.

Det ble samtidig søkt om dispensasjon fra kravet mens avviklingen av Insrs forsikringsvirksomhet ferdigstilles hvor målet er å overføre all forsikringsrisiko fra Insr samt returnere forsikringskonsesjonen.

«Brudd på det absolutte minstekapitalkravet var forventet som en del av denne avviklingen. Når avviklingen er fullført og konsesjonen returnert vil Insr ikke lengre være omfattet av krav til minstekapital», skriver selskapet.