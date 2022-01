Gjensidige: – Skadeomfanget etter Gyda vil bli mindre enn fryktet

Klokken 12 fredag har Gjensidige mottatt melding om nærmere 300 bygningsskader etter Gyda og selskapet venter nå at antallet vil øke, og at erstatningskostnadene for alle selskaper etter hvert vil passere 100 millioner kroner.

Det er mange skader, men bedre enn fryktet, skriver selskapet i en melding fredag.

– Foreløpig ser det ut til at skadeomfanget etter Gyda vil bli mindre enn fryktet. Det vil ta tid før det fulle skadeomfanget blir klarlagt. Det er først når vannet har trukket seg tilbake og folk har fått tid til å se etter eiendommene sine at en ser det reelle skadeomfanget. Vi anslår ut fra tidligere erfaring og statistikk at dagens tall vil øke betydelig, sier kommunikasjonssjef Pål Rune Eklo i Gjensidige.