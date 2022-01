Insr Insurance kunngjør i dag at porteføljeoverføringsavtalen det ble inngått med DARAG Deutschland ble godkjent av Finanstilsynet.

Selskapets anmodning om tilbakelevering av forsikringskonsesjonen er også godkjent etter at Finanstilsynet har mottatt nødvendige bekreftelser og gebyrer. Godkjenningen trer i kraft etter at Insr har endret selskapets vedtekter for å reflektere at Insr ikke lenger er et forsikringsselskap.