– For at du skal få dekket avbestilling av reise grunnet coronasmitte, trenger vi en positiv PCR-test. Denne er også knyttet til deg personlig. Legeattest fungerer også, som ved annen sykdom, sier skadeforebygger Therese Nielsen i Fremtind, forsikringsselskapet til Sparebank 1 og DNB.

En hjemmetest er godt nok for å registrere til norske myndigheter at du har fått corona, men flere land krever PCR-testresultat ved innreise.

– Vi er klar over at dette kan skape enkelte utfordringer for noen. Vi vurderer fortløpende hvilken dokumentasjon vi krever fra våre kunder, slik at dette er både enkelt og rettferdig for flest mulig. Foreløpig krever vi PCR, men pandemien utvikler seg hele tiden, så det kan endre seg, sier Nielsen.

