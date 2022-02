Forsikringsselskapene ringes ned: Over 1.000 skademeldinger etter uværet

– Dette er dog foreløpige tall, og skadene tikker fortsatt inn hos forsikringsselskapene, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge til NTB.

Finans Norge er finansnæringens hovedorganisasjon og innhenter tall fra nesten alle landets forsikringsselskaper.

Neverdal tror tallet vil øke utover dagen. Full oversikt får de ikke før utpå mandagen.

– Mange har ikke fått oversikt over skadene sine ennå, og en del har kanskje ikke vært og sett på hyttene sine ennå fordi uværet fortsatt pågår, sier Neverdal.

Store materielle skader

Uværet har ført til en travel helg for redningsarbeidere, politiet og brannvesenet i store deler av Sør-Norge. Verst ser det ut til å ha gått utover Vestlandet.

– Vi har hatt 77 oppdrag som omhandler vær og ekstreme værforhold siden klokken 15 lørdag. Det har vært alt fra nedblåste trær, trampoliner som fyker, takplater som har blåst av og andre ting, sa operasjonsleder Anders Oppedal i Sørvest politidistrikt til Stavanger Aftenblad søndag morgen.

Tusenvis av personer på Vestlandet mistet også strømmen på grunn av uværet. Ifølge Bergens Tidende var nesten 13.000 kunder i området til BKK Nett uten strøm i løpet av lørdagen. Ved 16-tiden søndag hadde alle unntatt 400 av dem fått strømmen tilbake.

Også i hovedstaden har det blåst friskt. Et større stillas veltet søndag formiddag over trikkeskinnene i Grensen midt i Oslo sentrum. Ingen ble skadd, ifølge politiet, men veien ble stengt for trafikk mens det ble jobbet med å sikre stillaset.

Trafikale problemer

Uværet førte også til utfordringer i trafikken både på veien, i lufta og på sjøen.

Bergens Tidende skriver om et Norwegian-fly fra Gran Canaria som forsøkte å lande tre ganger på Flesland uten å lykkes, før passasjerene ble fløyet til Gardermoen. Passasjerene beskriver turen som svært ubehagelig.