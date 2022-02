Protector Forsikring hadde et resultat etter skatt på 238,8 millioner kroner i fjerde kvartal 2021, ned fra 442,2 millioner kroner i samme kvartal året før.

Resultat pr. aksje endte på 3,20 kroner, ned 40,9 prosent fra 5,41 kroner i fjerde kvartal 2020.

Resultat før skatt endte på 305,9 millioner kroner, ned fra 448 millioner kroner.

Svakere avkastning på investeringer

Fallet i resultatet skrive seg i hovedsak fra netto finansposter, som endte på 220,1 millioner kroner mot 413,5 millioner kroner i samme kvartal året før. Investeringsavkastningen utgjorde 237,4 millioner kroner, ned fra 448,5 millioner kroner, tilsvarende henholdsvis 1,7 prosent og 3,4 prosent.

Det tekniske resultatet i fjerde kvartal ble 101,2 millioner kroner, opp fra 53,6 millioner kroner året før, tilsvarende en combined ratio for egenregning på 91,6 prosent mot 95,4 prosent i samme kvartal året før.

Inntektene økte fra 1.189 millioner kroner til 1.268,9 millioner kroner.

Hele 2021

For hele 2021 hadde Protector Forsikring et resultat etter skatt på 1.204 millioner kroner, opp 22,7 prosent fra 981,6 millioner kroner året før.

Resultat pr. aksjen for 2021 endte på 14,96 kroner, opp 25,1 prosent fra 11,96 kroner i 2020.

10 kroner i utbytte

Styret har foreslått et utbytte på 7,00 per aksje. Dette tilsvarer en utdelingsgrad på 48 prosent av selskapets resultat etter skatt. I tillegg har styret vedtatt et tilleggsutbytte på 3,00 kroner per aksje. Vedtaket om denne utdelingen er i tråd med fullmakt styret fikk av generalforsamlingen i 2021. Tilleggsutbytte vil bli utbetalt 16. februar.

Solvensmarginen etter utbyttet var ved årsslutt på 206 prosent, opp fra 190 prosent året før.

Hele rapporten

Presentasjonen