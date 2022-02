Uværet i januar har hittil kostet forsikringsselskapene 510 millioner kroner i erstatning, melder Tryg Forsikring og viser til anslag fra Norsk Naturskadepool.

«I Tryg har vi passert over 1.000 skader med god margin, og skademeldingene tikker fremdeles inn», sier kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen i forsikringsselskapet.

Han mener man trygt kan si forrige måned var en ekstrem uværsmåned. Det er nå meldt inn flere naturskader for januar 2022 enn for hele fjoråret tilsammen, om man sammenligner tall for hele forsikringsbransjen, ifølge Tryg.

«De fire store stormene og naturhendelsene som traff oss utløste et hav av henvendelser til vårt kundesenter», poengterer Brandeggen.

«Vi snakker tross alt om rundt 6.500 bygningsskader for hele bransjen», sier han.

Skadeomfanget strekker seg over hele landet, men de verste stormskadene inntraff i Midt-Norge i forbindelse med ekstremværet «Gyda», samt i Rogaland siste stormhelg, ifølge Tryg.

Tall fra Finans Norge viser at forsikringsselskapene de seneste ti årene har utbetalt erstatninger på mer enn 30 milliarder kroner for vær- og naturskader på bygning og innbo.