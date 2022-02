SEB tror Storebrand kan stige 30 prosent til

Storebrand-aksjen har innledet 2022 med en kursoppgang på nær 10 prosent, og nærmer seg nå 100-tallet. SEB mener aksjen skal både dit og 30 prosent til.

Meglerhuset har oppjustert kursmålet sitt for Storebrand-aksjen fra 99 til 130 kroner, melder TDN Direkt og viser til en analyse fra fredag.

Samtidig er en kjøpsanbefaling opprettholdt for det som har vært forvalter Jan Petter Sisseners favorittaksje gjennom lang tid . Selv har Sissener uttalt til Finansavisen at han ser for seg at Storebrand-kursen vil stå i 110–120 kroner på to års sikt.

Ifølge TDN Direkt forklarer SEB sin oppjustering nå med at forsikringsgiganten vil dra stor nytte av inflasjonsmiljøet i 2022, med sentralbankers rentehevinger og yieldkurver som vender oppover.

«I praksis – ved å allokere investeringer fra aksjer/eiendom til obligasjoner – kan det snart låse inn alle Storebrands garanterte bokførte forpliktelser og dermed fullstendig ta ut risiko for denne virksomheten. Deretter kan selskapet sette fullt fokus på den sterkt voksende/lavt verdsatte sparevirksomheten», skriver SEB, ifølge nyhetstjenesten.