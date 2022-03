Foreslår endringer i naturskadeforsikringsordningen

Kritikken har særlig gått ut på at naturskadeforsikringspremien over tid har vært satt for høyt, at noen forsikringsselskaper har opparbeidet seg betydelig naturskadekapital, og at dette utgjør en konkurranseulempe for nye forsikringsselskaper i markedet og selskaper i vekst.

For å sikre at forsikringsselskapenes naturskadekapital ikke øker ytterligere i fremtiden, foreslår regjeringen å etablere en ordning der forsikringsselskapene i stedet skal avsette naturskadekapital i et fond. Fondet skal forvaltes av Norsk Naturskadepool.

Det fremgår av en pressemelding fra Justis- og beredskapsdepartementet mandag.

«Endringene vil bidra til at naturskadekapitalen som bygges opp, og avkastningen den genererer, blir brukt til å dekke naturskader. De skal også bidra til en sunnere konkurranse i forsikringsmarkedet», fremgår det.

Regjeringen foreslår at forsikringsselskaper som har naturskadekapital i dag, i en overgangsperiode, skal trekke på denne kapitalen i underskuddsår. Selskaper som ikke har naturskadekapital, kan trekke på naturskadekapitalen i fondet.

Regjeringen foreslår også enkelte presiseringer i definisjonen av naturskade. Med endringene vil det følge av naturskadeforsikringsloven at skader som direkte skyldes flodbølger og meteorittnedslag omfattes av naturskadeforsikringsordningen. I tillegg tydeliggjøres det at opplistingen av typer naturulykker er uttømmende.