Berkshire Hathaway har inngått avtale om kjøp av forsikringsselskapet Alleghany for 11,6 milliarder dollar, eller 848,02 dollar pr. aksje, i kontanter, går det frem av en pressemelding.

Dette tilsvarer 101,5 milliarder norske kroner målt i mandagens kurser.

Oppkjøpet vil gjøre bare et lite innhugg i Berkshires kontantbeholdning, som ved årsskiftet beløp seg til 146,7 milliarder dollar.

Fulgte det tett – i 60 år

Avtalen, som representerer 1,26 ganger bokførte verdier ved utgangen av 2021 og 16 prosent premie på snittkursen siste 30 dager, ventes sluttført fjerde kvartal i år.

Alleghany går amok i mandagens førhandel på Wall Street, og stiger over 27 prosent.

Selskapet har virksomhet i en rekke ulike forsikringsgrener, deriblant eiendom og skade.

«Berkshire vil bli det perfekt permanente hjemmet for Alleghany, et selskap som jeg har fulgt tett i 60 år», sier Berkshires styreleder Warren Buffett ifølge meldingen.

Ingen «elefantavtale»

Avtalen kan ifølge CNBC komme overraskende på noen Berkshire-aksjonærer, etter at Buffett og hans høyre hånd Charlie Munger i sitt årlige aksjonærbrev for 2022 skrev at de hadde funnet lite «begeistrende» i sin søken etter store oppkjøp.

Konsernsjef Joseph Brandon i Alleghany var tidligere toppsjef i Berkshire-eide General Re.

«Dette er Berkshires største fullblods oppkjøp på en stund, selv om beløpet som brukes er relativt lite og ikke akkurat utgjør den typen «elefantavtaler» Buffett gjentatte ganger har snakket om», skriver Adam Crisafulli i Vital Knowledge ifølge nettstedet i et notat.

Mandagens oppkjøp kommer uken etter at Berkshire (A-aksjen) sluttet over 500.000 dollar for første gang. Aksjen har steget nesten 14 prosent så langt i 2022.

Verdens femte rikeste

Ifølge Bloombergs milliardær-indeks er Buffett nå verdens femte rikeste, med en nettoformue på 124 milliarder dollar. «Orakelet fra Omaha» er én av bare to på topp 10-listen som har sett formuen øke hittil i år, nærmere bestemt med 15 milliarder dollar.

Verdens desidert rikeste er fortsatt Elon Musk, som nå er god for 232 milliarder dollar etter en formuesøkning på 8 milliarder dollar den siste uken. 2022-fasiten så langt er derimot et fall på nesten 40 milliarder dollar.

Nærmest Musk følger stadig Amazon-gründer Jeff Bezos med sine 186 milliarder dollar, foran kosmetikkmagnaten Bernard Arnault og Microsoft-gründer Bill Gates på henholdsvis 148 og 131 milliarder dollar.