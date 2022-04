Skatteboost for Storebrand – klager likevel

Storebrand Livsforsikring AS har mottatt et vedtak fra Skatteetaten som gjelder inntektsåret 2018 og overgangsregelen knyttet til nye skatteregler for forsikrings- og pensjonsforetak, går det frem av en børsmelding torsdag.

Ny informasjon i vedtaket medfører at Storebrand vil bokføre en skatteinntekt på om lag 550 millioner kroner i første kvartal 2022.

Storebrand er fortsatt uenige i betydelige deler av Skatteetatens tolkning av overgangsregelen og vil påklage vedtaket, skriver selskapet.

(TDN Direkt)