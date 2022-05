Finansdirektøren og konsernsjefen vedder på kursoppgang i aksjen

Jostein Amdal, finansdirektør i Gjensidige Forsikring, har kjøpt 2.525 aksjer i selskapet til en kurs på 197 kroner stykket, tilsvarende nesten 500.000 kroner.

Onsdag presenterte Gjensidige Forsikring sine kvartalstall, noe som endte med et kursfall på 3,1 prosent før aksjen sluttet på 201 kroner. Samme dag kjøpte konsernsjef Helge Leiro Baastad 5.000 aksjer i selskapet for 201,03 kroner stykket, og la dermed en drøy million kroner på bordet for aksjene.

Pareto anbefaler kjøp

Pareto Securities oppgraderte nylig aksjen fra hold til kjøp, samtidig som analytiker Vegard Toverud valgte å holde kursmålet på 230 kroner uendret.

«Selskapet har levert et fantastisk kvartal, og jeg mener lønnsomhetsutsiktene er svært gode. Det er også verdt å merke seg at aksjen har vært svak den siste tiden. Det er uberettiget og jeg ser på det som en god kjøpsmulighet», sa Toverud til Finansavisen torsdag.

Gjensidige Forsikring fikk et resultat før skatt på 1.506 millioner kroner i årets første kvartal, mot 1.597 millioner kroner for ett år siden. På forhånd hadde analytikerne ventet et resultat før skatt på 1.681 millioner kroner, ifølge estimater innhentet av Gjensidige blant 14 meglerhus.

Fredag omsettes aksjen for 199,60 kroner, opp 1,1 prosent, noe som gir selskapet en markedsverdi på nesten 100 milliarder kroner.