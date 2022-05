Økte priser og knapphet på råmaterialer og komponenter fører til at store skader i dag er vesentlig dyrere å utbedre enn for et år siden. If, Nordens største forsikringsselskap, har allerede sett eksempler på store kunder som har vært betydelig underforsikret fordi prisveksten har gjort det dyrere å dekke skadene.

– Det å være underforsikret er et større problem enn de fleste bedrifter er klar over, og et skrekkscenario er at den forsikringen virksomheten har ikke fullt ut strekker til for å dekke skadene som har oppstått. Det betyr at gjenoppbygging eller innkjøp av utstyr så driften kan opprettholdes kanskje ikke er mulig, sier konsernsjef Morten Thorsrud i If.

Ekstraordinær situasjon

If er akkurat nå i dialog med store kunder på bedrifts- og industriområdet om forsikringsløsningene stemmer overens med de faktiske forhold.

– Dette er en helt ekstraordinær situasjon. Det har aldri tidligere i Ifs historie skjedd at vi har sett et slikt behov for å bevisstgjøre kundene på viktigheten av å oppdatere sine forsikringsverdier, sier Thorsrud.