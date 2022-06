Meglerhus oppgraderer Gjensidige

I en oppdatering torsdag blir Gjensidige Forsikring oppgradert fra en nøytral-anbefaling til kjøp fra Sparebank 1 Markets. Samtidig blir kursmålet satt ned med 2 kroner til 215 kroner pr. aksje. Det tilsvarer en oppside på litt over 16 prosent fra aksjekursen torsdag formiddag.

Ifølge TDN Direkt venter meglerhuset solide tall for andre kvartal, med en premiumvekst på 7 prosent, i tillegg til at den underliggende lønnsomheten i forsikringsvirksomheten er blitt forbedret.

Ny sjef

I slutten av mai ble det kjent at Gjensidige har ansatt Geir Holmgren som ny konsernsjef, etter at Helge Leiro Baastad kunngjorde at han går av med pensjon etter å ha ledet selskapet siden 2003.

Holmgren kommer fra stillingen som konserndirektør for bedriftsmarkedet i Storebrand og adm. direktør i Storebrand Livsforsikring, etter å ha vært ansatt i selskapet siden 1997. Han vil tre inn i den nye stillingen sin 2. januar 2023.

Ifølge styreleder Gisele Marchand i Gjensidige Forsikring vil ikke ansettelsen av Holmgren endre selskapets strategi eller utbyttepolitikk.

– Strategien står fast. Det er ingen endringer i strategien eller utbyttepolitikken, og mandatet vi har gitt Geir, når han begynner i selskapet, er å bygge på den eksisterende strategien, sier hun.