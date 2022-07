Nylig kom Norsk Forsikringsmegleres Forening (Forsikringsmeglerne) ut med en ny kvalitetsundersøkelse for skadeforsikring. Fra rapporten kommer det frem at forsikringskunder ikke har mye grunn til å juble over pristilbudene.

– I dag er det småbedriftene og privatpersonene som fungerer som melkeku for forsikringsselskapene. Prisene på forsikring helt ekstreme, sier Håkon Aass, leder i Forsikringsmeglernes skadeutvalg, og megler i Howden Forsikringsmegling.

Tallet som brukes for å måle lønnsomheten til forsikringsselskaper kalles «combined ratio». Her vises kostnader og skadeutbetalinger i prosent av premieinntekter. Jo lavere dette tallet er, jo høyere gevinst oppnår selskapene.

Statistikk fra Finans Norge viser at for bare litt over et tiår siden var combined ratio på over 95 prosent. I dag ligger den på rundt 80 hos flere forsikringsselskaper.

Internasjonalt ligger dette tallet på omkring 95 prosent, ifølge Forsikringsmeglerne.

KRISTISK: Håkon Aass, leder i Forsikringsmeglernes skadeutvalg. Foto: Privat

God lønnsomhet

Analytiker Jan Erik Gjerland i ABG Sundal Collier ser fortsatt kraftige premieøkninger i det norske forsikringsmarkedet.

– Forsikringsselskapene i Norge forsøker fortsatt å prise inn skadeinflasjonen for å opprettholde lønnsomheten, sier han, og fortsetter:

– Vi ser at for tidligere år at selskapene har vært dyktige på å sette opp priser, gjerne mer enn inflasjonen, og dermed klart å øke lønnsomheten gjennom redusert combined ratio.

Fagdirektør i Forbrukerrådet, Jorge Jensen, trekker frem reiseforsikring som en av årsakene bak den høye premien til forsikringsselskapene. Under pandemien var det strenge reiserestriksjoner, og de fleste befant seg hjemme i lockdown.

FORKLARINGSPROBLEM: Fagdirektør Jorge B. Jensen i Forbrukerrådet mener forsikringsselskapene har et forklaringsproblem. FOTO: FORBRUKERRÅDET

– Ingen reiste, men alle betalte fortsatt premie. Dette er med på å forklare den gode lønnsomheten til selskapene som selger reiseforsikringer, sier han, og fortsetter:

– Skadeprosenten på reiseforsikring ser vi ligger på 21 prosent. Normalt ligger denne i et intervall på mellom 62 og 74 prosent.

Jensen mener disse selskapene har et tydelig forklaringsproblem.